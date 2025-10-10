Masllorens (Icip) defensa Corina Machado com una "persona de consens" en l'oposició veneçolana

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Institut Català Internacional per la Pau (Icip), Xavier Masllorens, ha destacat que la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2025, María Corina Machado, és "una persona de consens dins l'alta fragmentació de l'oposició veneçolana, un símbol de resistència i una defensora dels drets civils i la participació ciutadana".
L'Icip ha celebrat que el guardó posi en valor "el suport explícit a la democràcia davant els autoritarismes, en aquest cas de Veneçuela, i el diàleg com una eina de resolució de conflictes", informa en un comunicat d'aquest divendres.
"Corina Machado també és la demostració del treball constant i persistent per la pau, una necessitat imperiosa avui dia, en un context d'auge dels autoritarismes", afirma l'institut.