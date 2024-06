Mascort veu "possible" passar a la fase d'alerta per sequera al Ter-Llobregat en els pròxims dies

Assegura que al Darnius-Boadella (Girona) "fa molts dies" que no hi entra aigua



GIRONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha considerat que és "possible" passar a la fase d'alerta per sequera al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i a Girona i el seu entorn, en els pròxims dies si es mantenen les pluges.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes durant una visita a Colera (Girona), en les quals ha assegurat que aquest sistema, que ara està en fase d'excepcionalitat, està evolucionant millor que la resta d'embassaments catalans, i que aquest dimecres ja se situa en els 213 hectòmetres de capacitat.

Sobre un canvi de fase als 12 municipis que depenen del pantà Darnius-Boadella (Girona), que actualment estan en emergència 2, ha afirmat: "Hem d'esperar a veure què passa avui i aquest cap de setmana, que sembla que tornarà a ploure".

"Si l'evolució és bona podríem fer el mateix que al Ter-Llobregat", ha dit, i ha recordat que per sortir de l'emergència el Darnius-Boadella ha d'arribar a tenir entre 18 i 20 hectòmetres cúbics, i que en aquests moments està en els 13.

"Fa molts dies que no ha tornat a entrar pràcticament gens" d'aigua i creu que perquè canviï de fase s'haurà d'esperar a que plogui una mica més.

D'altra banda, s'ha referit al "forat negre" de la zona de Riudecanyes, Siurana i Margalef (Tarragona), on no ha plogut i els embassaments no han pogut augmentar la seva capacitat.