Mascort preveu que Catalunya pugui regenerar 120 hectòmetres cúbics d'aigua el 2027

Hi haurà més de 30 actuacions amb un cost de 126 milions d'euros

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha previst que Catalunya serà capaç de regenerar 120 hectòmetres cúbics d'aigua el 2027, "el mateix volum d'aigua que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona per proveir-se durant un any".

En la Cimera del Clima de les Nacions Unides (COP28) de Dubai (Emirats Àrabs Units) aquest diumenge, ha afirmat que la planificació d'inversions del Pla de reutilització d'aigua regenerada de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu regenerar aquest volum d'aigua amb una inversió de 126 milions d'euros en equipaments, ha informat la Conselleria en un comunicat.

Mascort ha insistit que és "clau" que Catalunya sigui capaç de generar recursos hídrics a través de diferents mètodes per garantir el proveïment i fer front tant a la sequera actual com a les que puguin haver-hi en un futur.

De cara al 2027 es preveuen més de 30 mesures per aconseguir els 120 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada, entre les quals hi ha la construcció de 24 noves estacions de regeneració d'aigua (ERA), que s'iniciaran en aquest període i "en algun cas" es completaran més enllà del 2027.

El Pla de reutilització d'aigua contempla actuacions de recarrega d'aqüífers a zones costaneres, generant recursos hídrics per "millorar la resiliència davant episodis de sequera, mantenir cabals ecològics i reduir la pressió de períodes secs sobre rius i aqüífers", a banda de la planificació d'Eres per potenciar l'ús d'aigua regenerada en agricultura.

APOSTA PER LA REUTILITZACIÓ DE L'AIGUA

Mascort ha destacat que la consolidació de la reutilització de l'aigua ha de ser un dels objectius principals: "No només n'hem de millorar la disponibilitat, sinó que hem de fomentar accions que ens permetin una adaptació al canvi climàtic a través d'una gestió combinada de recursos: regenerades, superficials i subterrànies".

Entre les inversions destaquen l'ampliació del tractament i de la xarxa de distribució de l'ERA del Prat de Llobregat (Barcelona) per 24 milions d'euros; l'ERA de Reus (Tarragona) per a usos agrícoles, industrials i recreatius per 8 milions; una canonada d'impulsió d'aigua depurada de l'Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Manresa a Súria (Barcelona) per 15,6 milions, i subvencions per a la reutilització promogudes per ens locals.

ESTRATÈGIA 2040

Les actuacions fins el 2027 formen part de les inversions previstes en el marc de l'Estratègia 2040 de la Generalitat per "incrementar la disponibilitat d'aigua, contribuir a la millora ambiental de les masses d'aigua i fomentar-ne un ús eficient i sostenible".

El Pla de reutilització de l'aigua regenerada a Catalunya --que està dins de les inversions del Pla de gestió de l'aigua a les conques internes-- preveu una inversió de 126 milions per al període 2022-2027, 126 per al 2028-2032 i 155 milions més per al 2033-2040 amb un centenar d'actuacions "per passar a reutilitzar del 45 al 70% d'aigua".

Cada any Catalunya depura entorn de 610 hectòmetres cúbics d'aigua a través de 547 depuradores, i el 2022 el 12% de l'aigua depurada es va destinar a la reutilització directa --71 hectòmetres cúbics--, el 31% a reutilització indirecta, un 18% s'ha injectat al curs fluvial i un 39% s'ha abocat al mar.