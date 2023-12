Mascort preveu que Catalunya entri en emergència per sequera al gener

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha previst que Catalunya entrarà en estat d'emergència per sequera durant el mes de gener "si no canvia res" i no plou més.

Així ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa juntament amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió del Consell Executiu, en la qual ha afirmat que la Generalitat treballa per "avançar-se a la declaració d'emergència" i ha posat en valor l'esforç de la ciutadania per estalviar aigua.

"Les previsions no són bones", ha assegurat Mascort, i ha reiterat que és la sequera més intensa, tant per afectació territorial com per falta de pluja, a Catalunya des que es tenen registres.