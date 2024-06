Mascort diu que mentre no hi hagi investidura el Govern seguirà "el ritme d'inversions" previst

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha dit que mentre no hi hagi investidura en la Presidència de la Generalitat el Govern en funcions seguirà "el ritme d'inversions" previst per combatre la sequera.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per la dessalinitzadora flotant que es preveu instal·lar al Port de Barcelona, sobre la qual ha assegurat que segueix endavant, si bé al no estar en emergència "els tràmits ordinaris són més lents".

Així mateix, ha reivindicat que mentre segueixi l'Executiu català liderat per ERC "no passarà com al 2008 quan el Govern d'aquest moment, quan va començar a ploure, va aturar totes les inversions i va estar 10 anys sense fer ni una", en referència al Govern encapçalat pel socialista José Montilla.

D'aquesta manera, el conseller ha apuntat que "excepte l'ampliació de la Tordera, que el Ministeri s'ha dormit des de fa 8 mesos, tot la resta o està en marxa o és a punt de començar la licitació o l'obra".

I sobre la investidura, ha augurat que hi haurà nou Executiu a Catalunya "si els dos partits grans que han guanyat les eleccions, que porten dos anys entenent-se per fer la vida impossible al Govern, s'entenen", mentre que si no ho fan serà difícil.