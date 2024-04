Mascort diu que els municipis decidiran quines piscines privades són refugis i critica la "polèmica"

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que els ajuntaments decidiran quines piscines privades són considerades refugi climàtic, i ha lamentat que hagin sorgit crítiques des de l'àmbit municipal: "Aquesta polèmica crec que és més una qüestió d'electoralisme pel període en el qual estem".

En una roda de premsa aquest dijous després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, ha defensat que el decret aprovat dimarts per permetre als ajuntaments omplir les piscines públiques i privades amb aigua potable si són un refugi climàtic permet als consistoris "fer el que han fet tots els estius, perquè no és res diferent".

A més, creu que així s'ajuda els municipis que no tenen piscina municipal perquè puguin tenir "una piscina privada com a refugi climàtic" i insisteix que és l'ajuntament qui ha d'arribar a un acord amb aquest privat.

"Per exemple, hi ha un centre esportiu o una casa de colònies que fa de piscina municipal normalment. Doncs per això en el decret també es contemplen les piscines privades", ha insistit.

HOTELS

Ha matisat que el decret no està pensat perquè els hotels posin a disposició la seva piscina: "Cap comunitat de propietaris ni hotel es pot considerar a si mateix un refugi climàtic, qui ho determina és l'ajuntament".

Preguntat per si un ajuntament pot incloure la piscina d'una comunitat de veïns com a refugi climàtic, Mascort s'ha mostrat escèptic: "A mi em sembla estrany, de fet dubto que hi hagi ajuntaments que facin això".