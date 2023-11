Mascort descarta una nova cimera de l'aigua si és "per tornar a fer l'espectacle"

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha descartat convocar una nova cimera de l'aigua si és "per tornar a fer l'espectacle", en referència a la falta de consens que hi va haver en l'anterior sobre la modificació del règim sancionador als ajuntaments.

En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha assegurat que els grups del Parlament estaven "d'acord en tot" uns dies abans de la cimera de l'aigua del 31 de març, però la trobada va acabar sense acord pel règim de sancions.

Mascort ha dit que en la llei catalana per la sequera, aprovada després al Parlament, el "90% de les coses que diu és el que deia l'acord de la cimera de l'aigua", i ha reiterat els seus dubtes sobre si convocar-ne una altra.

Sobre la sequera, ha constatat la possibilitat de transportar aigua en vaixells des de Tarragona, ha demanat als ajuntaments prendre mesures com tancar dutxes o vestuaris d'instal·lacions esportives, i ha instat les estacions d'esquí a fer servir la mínima aigua possible, perquè "la imatge de les pistes d'esquí fent neu és molt dolenta".

Mascort ha confiat que en les "pròximes setmanes" s'acabi l'informe sobre el complex turístic Hard Rock, i ha apuntat que si el projecte compleix tots els requisits, l'informe serà favorable.

En una altra entrevista del diari 'Ara', ha descartat talls d'aigua a Barcelona per la sequera, tot i que "si passen 6 mesos més sense ploure, la situació serà molt crítica" i ha afegit es faran reduccions de pressió on sigui possible tot i que depèn de cada operador municipal.