Mascort demana no donar "per fet" el transport d'aigua en vaixells de Tarragona a Barcelona

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha insistit a no donar per descomptat el transport d'aigua en vaixells de Tarragona a Barcelona per la sequera i afirma que dependrà de la disponibilitat de vaixells i d'aigua: "No doneu per fet l'aigua de Tarragona".

"Hem de tenir tots els escenaris previstos. Si l'aigua vindrà de Tarragona, Palma o Marsella, es veurà", ha insistit en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, al costat de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Ha recordat que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) té una dotació determinada per proveir l'àrea de Tarragona i que, si d'aquesta dotació se n'està "consumint la meitat, es podrà anar a buscar" aigua per a l'àrea de Barcelona.

"Però si sobrepassem la dotació no pot ser, això segur", ha afegit Mascort, després de reiterar que en cas de necessitar el transport d'aigua en vaixells es veurà si es va a buscar a Tarragona o a cap altre lloc.

Finalment, ha defensat que estan "en contacte permanent" per tenir les instal·lacions a punt per si finalment es duu a terme aquesta opció.

