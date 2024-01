Mascort creu que ha de ploure més per evitar l'emergència per sequera "les pròximes setmanes"

Inaugura una planta pilot d'aigua regenerada de Mataró (Barcelona)



BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha considerat aquest divendres que ha de ploure més per evitar que es declari l'estat d'emergència per sequera "en les pròximes setmanes".

"Feia molts dies que no vèiem ploure; ja era hora que plogués una mica, però no ens farà sortir de la sequera", ha dit aquest divendres en la inauguració de la nova planta pilot d'aigua regenerada de Mataró (Barcelona), al costat del president del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Alemany, ha informat el departament en un comunicat.

En la seva intervenció ha destacat que actuacions com aquesta permeten "aprofitar al màxim l'aigua disponible", i es calcula que aquesta planta podria arribar a subministrar uns 50 metres cúbics d'aigua regenerada.

Ha suposat una inversió de 341.452 euros, dels quals el departament ha aportat 205.600 euros a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i permetrà avaluar l'ús de tecnologies de regeneració d'aigua residual urbana i els seus usos, i els resultats "podran ser replicables en altres punts del territori".

Mascort ha remarcat que la reutilització d'aigua regenerada "és un eix estratègic de les polítiques de l'aigua", juntament amb l'eficiència, l'estalvi i la dessalinització, per diversificar les fonts d'aigua i que Catalunya sigui menys dependent de l'aigua de la pluja.

PLANTA

La planta pilot es desenvoluparà durant 2 anys; s'avaluaran diverses tecnologies com la filtració multicapa, la ultrafiltració i l'osmosi inversa; i s'estudiaran els diferents usos, com l'agrícola i ambiental o com a font de regeneració dels aqüífers d'Argentona (Barcelona).

Actualment Catalunya té 24 estacions de regeneració d'aigua que el 2023 van produir més de 70 hectòmetres cúbics, i en els pròxims 5 anys es preveu construir 10 estacions de regeneració noves, ampliar les existents i doblar la producció d'aigua regenerada, arribant a 120 hectòmetres cúbics a l'any.