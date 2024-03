Mascort confia en les "prediccions" per retirar l'emergència per sequera

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha afirmat que confia en les "prediccions d'aquesta setmana" de cara a retirar l'emergència per sequera als municipis proveïts pels embassaments del sistema Ter-Llobregat.

Ho ha dit en unes declaracions a 'El Periódico' aquest dimarts recollides per Europa Press, en les quals també ha avisat que la Generalitat no retirarà l'emergència "si el volum embassat no supera per bastant el llindar del 16%".

Pel que fa a les prediccions de pluja per als pròxims dies, Mascort ha apuntat que serà important observar-ne la tendència i que si continua plovent molt, Catalunya "podria sortir de l'emergència amb els pantans al 17%", mentre que si cau un aiguat abundant --textualment-- arribarien al 20% i s'aixecaria segur.