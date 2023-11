Mascort assegura que coincideix amb Ribera a "posar-se a treballar més de pressa" en les dessalinitzadores

Han celebrat una reunió telemàtica aquest divendres



BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha assegurat aquest divendres que en la reunió telemàtica amb la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, han coincidit a "posar-se a treballar més de pressa" en la licitació i l'inici d'obres de les dessalinitzadores.

En unes declaracions als mitjans després de visitar l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) del Ter a Cardedeu (Barcelona), ha afirmat que la reunió ha anat "molt bé" i que té amb la ministra molt bona sintonia en els diferents assumptes a tractar com la sequera, l'energia i la situació dels deltes.

Ha afirmat que en la reunió han tractat qüestions com les dessalinitzadores i que estan "absolutament d'acord" a posar-se a treballar més de pressa.

OBRES PRIORITÀRIES

Mascort ha assegurat que des que van ser declarades obres prioritàries per l'Estat fa sis mesos, el fet que hi hagués un govern en funcions i aclarir com fer-ho ha "retardat una mica" els terminis.

No obstant això, el conseller creu que "d'aquí a poques setmanes" es resoldrà com licitar i començar les obres, tant de l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera com la construcció de la nova del Foix (Barcelona).