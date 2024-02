Mascort afirma que el transport d'aigua amb vaixell de Sagunt (València) a Barcelona és una "solució puntual"

Cada vaixell contindrà 20.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que n'arribin dos al dia



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que el transport d'aigua amb vaixell de la dessalinitzadora de Sagunt (València) a Barcelona i l'àrea metropolitana és una "solució puntual" si és necessària perquè la situació de sequera no millora.

"És una solució puntual per a equipaments estratègics perquè, quan es doni la situació de més emergència, puguin tenir aigua", ha afirmat aquest dilluns en una roda de premsa al costat de la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, després de reunir-se amb ella a Barcelona per abordar la resposta contra la sequera a Catalunya.

Mascort ha reiterat que el transport d'aigua amb vaixell "no és la solució per a la sequera de Catalunya i les conques internes", però defensa que el compromís de la Generalitat és garantir els recursos hídrics davant el context de sequera.

Ha apuntat que, en cas que sigui necessari i a partir del juny, la previsió és que arribin uns dos vaixells d'aigua al dia per proveir Barcelona i l'àrea metropolitana, i que cadascun transportarà 20.000 metres cúbics d'aigua.

A més a més, el conseller ha insistit que "no cal cap transvasament de l'Ebre per garantir aigua a la regió metropolitana de Barcelona", i recorda que actualment Barcelona i l'àrea metropolitana es proveeixen en bona part amb aigua regenerada i de dessalinitzadora, i que la intenció és augmentar la producció.

DESSALINITZADORES

En la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb la ministra Teresa Ribera, han abordat l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) de cara al 2028 i que arribarà a una capacitat de 60 hectòmetres cúbics a l'any.

D'altra banda, la nova dessalinitzadora del Foix (Barcelona) augmentarà fins als 30 hectòmetres cúbics a l'any i s'espera que la construcció acabi la primera meitat del 2026

Preguntat per si repercutirà en la factura dels ciutadans l'increment dels costos de producció de l'aigua, Mascort ha respost que "els costos d'inversió sempre s'acaben recuperant".

Aquestes obres compten amb 500 milions d'euros de fons europeus; el licitador és Acuamed; i Mascort ha indicat que, un cop enllestides, les infraestructures seran titularitat de la Generalitat.