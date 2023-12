Mascort afirma que l'eficiència de la xarxa d'aigua "és una assignatura pendent" de Catalunya

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha afirmat que l'eficiència de la xarxa d'aigua als municipis "és una assignatura pendent" de Catalunya.

"Hi ha molts municipis que aquesta feina no l'han feta. No passa res, fem-ho ara", ha demanat en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha criticat que hi hagi xarxes municipals amb una eficiència del 40%.

Sobre les pistes de gel en algunes localitats, ha retret als respectius ajuntaments que atesa la situació de sequera que pateix Catalunya, "encara que sigui per una qüestió d'imatge, no haurien de fer pistes de gel" per una qüestió de responsabilitat i pedagogia, textualment.

Pel que fa a un hipotètic transvasament del riu Ebre, ha assegurat que no ho contempla, si bé ha apuntat que en un futur, la Generalitat haurà de tenir en compte totes les opcions: "Si d'aquí a un any no ha caigut ni una gota al nostre país i estem tots amb les aixetes tancades, el país es plantejarà alguna cosa?".

També ha assenyalat que "és un bon senyal" que en els últims 15 dies el nivell dels embassaments estigui clavat en el 18 per cent de capacitat, i ha indicat que si s'hagués produït ara la sequera del 2008, el país ni se n'hagués assabentat, en les seves paraules.