Mascort afirma que la dessalinitzadora flotant del Port de Barcelona serà "escalable"

Li fa "certa vergonya" el que passa a Girona amb les renovables



BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que la dessalinitzadora flotant que s'instal·larà al Port de Barcelona serà "escalable", per la qual cosa se'n podrà augmentar l'aportació d'aigua si funciona.

En una entrevista aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya', recollida per Europa Press, també ha dit que aquesta mesura "no tindrà conseqüències ambientals per a l'ecosistema marí".

"Busquem tots els instruments que ens puguin servir per obtenir més aigua. I aquesta eina, encara que costi més diners, ens donarà tranquil·litat", ha detallat Mascort, que també ha assegurat que no repercutirà en la factura de l'aigua.

No obstant això, ha dit que el model del Govern "no és omplir el país de dessalinitzadores" perquè la solució no passa per més oferta, sinó per disposar de l'oferta necessària i treballar amb la demanda.

TRANSVASAMENT DE L'EBRE

Així mateix, ha rebutjat "rotundament" el transvasament d'aigua de l'Ebre, si bé ha afegit que és una opció que han estudiat.

"Si estem en contra de traslladar aigua de l'Ebre a altres llocs d'Espanya, com donarem suport portar-la fins a Barcelona?", ha preguntat, i ha descartat plantejar-s'ho fins i tot en els pitjors moments de la sequera.

GIRONA I RENOVABLES

Sobre energies renovables, s'ha mostrat esperançat que tota Girona tinguin projectes de parcs eòlics i fotovoltaics.

"A mi, com a conseller, em fa certa vergonya el que passa a Girona. I quan sento declaracions d'alguns agents, encara més", ha dit.

Ha sentit "gent dir que les renovables no es poden posar al menjador, s'han de posar a les habitacions del darrere".

"Què ens creiem? Que a Girona som qui? A Girona tenim la mateixa obligació que els altres i quan hi hagi projectes, els autoritzarem", ha constatat.