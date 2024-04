Mascort aclareix que no es podran habilitar piscines de particulars com a refugis climàtics

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha aclarit aquest dissabte que no es podran habilitar piscines privades de particulars com a refugis climàtics aquest estiu.

"Les privades dels habitatges particulars no és possible, segur", ha sentenciat Mascort en unes declaracions a Rac1, sobre el decret del Govern per obrir al públic piscines públiques i privades considerades com a refugis climàtics.

Mascort ha explicat que alguns ajuntaments que no tenen piscina municipal i que fan ús de piscines de cases de colònies o de centres esportius han demanat que s'incorporin al decret aquests equipaments privats.

També ha considerat que l'estranyaria "molt" que un ajuntament declarés una piscina privada d'un hotel com a refugi climàtic.

Així mateix, ha descartat canviar el decret i ha alertat que qui el vulgui "tombar" deixarà els ajuntaments sense poder obrir piscines, i ha defensat que aquest decret ha estat pactat amb els consistoris i l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

"Els partits seran responsables de les seves accions", ha afegit.