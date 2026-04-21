En marxa un operatiu a Tarragona i Granada per desmantellar una xarxa de tràfic de marihuana

TARRAGONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan duent a terme aquest dimarts al matí un dispositiu policial a Tarragona i Granada per desmantellar una xarxa criminal presumptament dedicada al cultiu de marihuana i al blanqueig de capitals.
El dispositiu ha començat a les 9.30 hores i es duu a terme de manera paral·lela al de Lleida, sense tenir res a veure l'un amb l'altre malgrat dedicar-se al tràfic de marihuana totes dues, segons han confirmat fonts policials a Europa Press i expliquen en un comunicat.
El dispositiu compta amb prop de 100 agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), unitats especialitzades en delictes econòmics, Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Policia Científica, Unitat Canina, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana.
Es contemplen diverses entrades i escorcolls en immobles de Tarragona, Torredembarra, Salou i Granada.
A més, s'estan investigant diverses empreses que poden estar vinculades amb l'entramat criminal, i el cas està sota el secret de les actuacions.