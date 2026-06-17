En marxa un operatiu policial contra el top manta a diversos municipis de Tarragona

TARRAGONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han engegat aquest dimecres a primera hora un operatiu conjunt contra el top manta a diversos municipis del Camp de Tarragona, informen fonts de la Policia Nacional a Europa Press.
L'objectiu de l'operatiu és desmantellar una organització que presumptament es dedica a importar, emmagatzemar i distribuir productes falsificats.
Les entrades s'estan duent a terme a diversos punts de Reus i Salou (Tarragona) i s'esperen diverses detencions.