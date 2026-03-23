En marxa un operatiu policial a Barcelona contra el tràfic internacional d'armes i drogues

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
S'esperen desenes d'entrades i registres simultanis a Catalunya i Andalusia
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Europol han iniciat aquest dilluns sobre les 6.00 hores a Barcelona un operatiu policial per desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic internacional d'armes i drogues, segons ha avançat Europa Press.
El dispositiu contempla desenes d'entrades i registres de forma simultània a Barcelona, diversos punts de Catalunya i Andalusia, i una d'elles s'està duent a terme al barri barceloní del Poble-sec.
La xarxa criminal importava armes de foc al territori i exportava marihuana, i està vinculada amb la màfia turca.
GEI I ARRO
El Grup Especial d'Intervenció (GEI) de la policia catalana ha entrat en un domicili d'aquest barri barceloní sobre les 06.05 hores i han fet almenys 3 detencions.
A l'operatiu també participen unitats d'ordre públic com l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), així com efectius de la Divisió d'Investigació Criminal.
Una vegada practicada l'entrada, agents de la DIC i de policia judicial han entrat al domicili.
Finalment, tant el cos policial autonòmic català com la Policia Nacional esperen practicar diverses detencions.