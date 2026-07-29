En marxa un operatiu de la Guàrdia Civil a Tarragona i Barcelona contra el tràfic de drogues

ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Arxiu
TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil duu a terme aquest dimecres des de primera hora a 5 localitats de Tarragona i 2 de Barcelona un operatiu policial per desarticular una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues, segons fonts de l'institut armat.
Durant l'operatiu, en el qual participen nombrosos components de diferents especialitats, s'efectuen entrades i escorcolls ordenats per l'autoritat judicial a poblacions com Reus, Riudoms, el Catllar, Calafell i Vila-seca (Tarragona) Vilafranca del Penedès i Cubelles (Barcelona).
El cas està sota secret de les actuacions.