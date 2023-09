En marxa un operatiu a Arenys de Mar (Barcelona) per venda de marihuana en màquines expenedores

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han iniciat aquest dimecres al matí un operatiu policial a la zona d'Arenys de Mar (Barcelona) contra la venda de marihuana i haixix en màquines expenedores.

Segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press, les màquines es troben a "establiments comercials" de la comarca barcelonina del Maresme.

L'operatiu està dirigit per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i es preveuen diverses entrades i escorcolls, si bé no han especificat si hi hauran detencions.