La marxa 'Ni una Maricarmen més' recorre el centre de Madrid per exigir mesures urgents en matèria d'habitatge

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Milers de manifestants han iniciat a les 18.30 hores d'aquest dissabte una marxa des de la Puerta del Sol de Madrid, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid, per exigir responsabilitats pel desnonament de Maricarmen Abascal i reclamar mesures urgents que garanteixin el dret a l'habitatge.
La mobilització recorre el centre de la capital fins a arribar al Congrés dels Diputats i s'emmarca en les protestes organitzades en 40 ciutats de tot el país sota el lema 'Ni una Maricarmen més'.
Durant el recorregut, els assistents han portat pancartes en les quals s'hi podien llegir proclames dirigides a la gestió de l'habitatge com ara "Cal ja una vaga de lloguers, cal ja una vaga general", "Madrid serà la tomba del rendisme" o "Fons voltor, expropiació".
Així mateix, als cartells exhibits s'han pogut veure missatges dirigits a les institucions madrilenyes com "L'àtic d'Ayuso per a Maricarmen" o "Ayuso, Almeida, aneu-vos-en a la merda", a més de la consigna "Volem veure Maricarmen tornar".
Aquesta protesta té lloc després del desnonament executat dimecres passat contra Maricarmen Abascal, l'octogenària madrilenya amb discapacitat.
La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, ha afirmat aquest dissabte que el cas de Maricarmen ha suposat un "punt de no retorn" en la lluita per l'habitatge a Espanya i ha exigit al Govern l'aprovació immediata aquest dimarts de l'anomenat 'reial decret Maricarmen'.
En aquest sentit, ha advertit aquest dissabte en declaracions als mitjans prèvies a la manifestació que, si la norma no tira endavant, l'Executiu "no té cap sentit" i hauria de plantejar-se la seva continuïtat.
"SI TOTES ENS UNIM PODEM ACONSEGUIR ELS CONTRACTES INDEFINITS"
A través d'un vídeo difós pel Sindicat de Llogateres, l'afectada ha tornat a demanar a la ciutadania que continuï lluitant pel dret a l'habitatge i que se sumés a la protesta.
"Si totes ens unim podem aconseguir els contractes indefinits, podem aconseguir el que ens proposem. Això és el que espero de vosaltres, moltes gràcies", ha conclòs en l'enregistrament la mateixa Maricarmen, en el qual s'aprecien les dificultats per parlar amb normalitat que encara pateix.