En marxa un dispositiu policial contra el 'top manta' a Roses (Girona) amb 250 agents

GIRONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses (Girona) han activat aquest dilluns al matí un dispositiu contra el 'top manta' amb 250 agents.
"En marxa un ampli dispositiu conjunt", ha anunciat el cos policial català sobre les 8 del matí en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
L'objectiu és "lluitar contra el 'top manta' i els delictes contra la propietat industrial i la falsificació de marques a la població de Roses".