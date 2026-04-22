'Marty Supreme', 'Hamnet' i 'Los domingos', títols del cinema a l'aire lliure Sala Montjuïc 2026

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La Sala Montjuïc 2026 de cinema a l'aire lliure de Barcelona, que se celebrarà del 10 de juliol al 5 d'agost, oferirà 16 nits amb una programació que combina "grans clàssics", cinema contemporani i títols amb recorregut internacional, tots en versió original entre els quals hi haurà 'Marty Supreme', 'Hamnet' i 'Los domingos'.
Segons informa l'organització en un comunicat aquest dimecres, Sala Montjuïc torna aquest estiu al fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, de manera que el cicle "recupera" la ubicació original i reafirma la seva aposta pel cinema sota les estrelles, concerts en directe i una experiència col·lectiva.
L'aliança entre Sala Montjuïc i el Festival Grec --que celebra el seu 50è aniversari-- es "consolida" amb quatre Nits Grec; i es podran veure films com 'Flores para Antonio', 'Sirat', 'Tres adioses', 'El agente secreto', 'Una batalla tras otra', 'La grazia', 'Bugonia', 'Valor sentimental', 'Fargo' o 'Thelma & Louise', entre d'altres.