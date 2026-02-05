Martínez Bravo veu "llums i ombres" en les dades de l'Idescat i afirma que no són positives

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha dit que les dades sobre pobresa publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) no són positives i hi veu "llums i ombres".
En unes declaracions aquest dijous, ha apuntat que la renda mitjana ha augmentat a Catalunya, la qual cosa indica que l'economia catalana creix, però les rendes més baixes "no estan creixent al ritme de l'economia", cosa que fa augmentar la taxa de pobresa i de pobresa infantil.
En aquest context, Martínez Bravo ha destacat el sistema de protecció de rendes que es configurarà al voltant de la renda garantida de ciutadania, ara en tràmit parlamentari, que sumada al traspàs de l'ingrés mínim vital haurà de ser "la columna vertebral del futur sistema de garantia d'ingressos".
Ha explicat que, a Catalunya, el sistema de prestacions no redueix tant la taxa de pobresa com als països de l'entorn, la qual cosa "posa de manifest que un bon sistema de prestacions és necessari, malgrat que alguns el posin a la diana de la crítica política".
Ha matisat que les dades publicades aquest dimarts són del 2024, per la qual cosa s'haurà d'esperar al 2025 per saber l'impacte de les mesures adoptades més recentment.