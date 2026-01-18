Martínez Bravo reclama entendre les polítiques socials "com una inversió estratègica"

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
Defensa "redimensionar i adaptar l'estat del benestar als nous reptes"
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha reclamat entendre les polítiques socials "no com una despesa, sinó com una inversió estratègica" que, diu, té una alt retorn social i econòmic.
En un article publicat a 'La Vanguardia' aquest diumenge i recollit per Europa Press, s'ha referit a la publicació del "primer" 'Informe Social Anual de Catalunya 2025: Diagnòstic social d'un país en transformació', impulsat per la Conselleria.
Ha afirmat que aquest informe "omple un buit històric: la falta d'un instrument estable, sistemàtic i transversal per analitzar les grans tendències socials".
"L'informe arriba en un moment clau. Catalunya disposa d'una economia dinàmica, oberta i amb una de les taxes de creixement econòmic més robustes de la Unió Europea. Però aquest dinamisme conviu, cada vegada més, amb demandes socials creixents", ha alertat.
Ha destacat que d'aquest informe es desprèn que "fa falta redimensionar i adaptar l'estat del benestar als nous reptes", i ha defensat la protecció social construïda a Catalunya com un dels grans actius del país, textualment.
Així, ha cridat a donar, en les seves paraules, un salt qualitatiu en l'estat del benestar: "La prosperitat compartida no és automàtica, sinó que necessita de polítiques públiques capaces de garantir una distribució justa de la riquesa que es genera", ha matisat.
REPTES ACTUALS
En referència als reptes que enfronta Catalunya ha esmentat el "creixent cost de la vida --sobretot a l'encariment de l'habitatge--, reduir la pobresa infantil i trencar la seva transmissió intergeneracional, i adaptar el sistema de salut i de cures a l'envelliment demogràfic".
"La resposta als reptes actuals no és menys estat del benestar, ni receptes simples, ni assenyalar culpables. És més prosperitat compartida", ha defensat.