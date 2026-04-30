Martínez Bravo sobre el paper de Mossos en escoles: "Tenen eines de mediació importants"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defensat el paper que poden jugar els Mossos d'Esquadra en el marc del pla pilot en alguns centres educatius catalans: "Tenen eines de mediació importants", ha dit.
En una entrevista a '2Cat' recollida per Europa Press aquest dijous al matí, la consellera ha subratllat que es tracta d'una "prova de concepte voluntària" i són els centres els qui decideixen si apuntar-se o no, si bé ha defensat la capacitat de fer proves de pilots per veure què funciona i què no.
"Si no funciona una cosa no es farà, però necessitem tenir aquest espai de provar coses noves amb rigor i ho estem fent en diferents àmbits de la política pública. El que està clar és que si no provem coses diferents no tindrem resultats diferents", ha dit la consellera.
En preguntar-se-li pels quatre dels 14 centres educatius que s'han retirat del pla pilot, ha reconegut que és normal que puguin tenir dubtes després de la tensió mediàtica que s'ha format, i també ha advertit que els educadors i integradors socials segueixen estant en el centre, si bé els Mossos signifiquen un reforç.
"Són servidors públics que tenen molta experiència, eines i formació social molt important, si poden aportar poden aportar", ha dit la consellera sobre la policia catalana, que ha remarcat que segueix sent una bona idea.
VAGA DE PROFESSORS
Quant a les futures vagues de professors convocades per a finals de maig i principis de juny, Martínez Bravo ha reconegut que l'acord que es va posar sobre la taula amb CC.OO. i UGT de Catalunya és un "molt bon acord".
A més, ha ressaltat totes les mesures que s'han adoptat per a la millora de les condicions del professorat, com l'augment substancial dels recursos, els salaris i els 50 euros per nit per poder fer sortides en horari escolar.
"Desconec el punt de si això encara pot anar una mica més enllà, però jo el que li demanaria a la ciutadania és entendre que el paquet de mesures que s'ha posat sobre la taula és molt contundent per reforçar els centres i estar al costat dels professors", ha reivindicat.