Martínez Bravo ofereix acollir a Catalunya 31 joves migrants no acompanyats

Assegura que "s'ha obert una nova etapa amb un canvi important" a la DGAIA
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha ofert acollir a Catalunya 31 joves migrants no acompanyats, tot i que "encara no hi ha un calendari fixat per a la seva arribada".
"A Catalunya no li tocava acollir cap menor, perquè som una de les comunitats autònomes amb més acolliment, però ho hem volgut fer en solidaritat amb les Canàries i per una qüestió bàsica d'humanitat", ha dit en una entrevista de Cope Catalunya recollida per Europa Press.
Veu "amb certa decepció" el debat entre comunitats per al repartiment de joves no acompanyats perquè s'està polititzant una qüestió humanitària, lamenta.
"El problema no és la immigració, sinó tenir l'estat del benestar correcte", i ha reclamat solidaritat i criteris comuns entre autonomies.
Considera que els riscos de la immigració apareixen "quan hi ha segregació, quan trigues moltíssim a aconseguir una cita mèdica o quan les aules no tenen reforços per fer un bon acolliment".
Quant als recursos destinats als migrants, ha dit que "les persones d'origen migrant aporten el 10% dels recursos a la Seguretat Social i només reben prestacions pe l'1%".
NOVA DGAIA
També s'ha referit a la DGAIA en dir que "s'ha obert una nova etapa amb un canvi important", ja que s'està creant una nova direcció, per separar, d'una banda, l'atenció als infants i les famílies i, per una altra, la contractació de places i la gestió de prestacions.
A més, s'està reforçant la prevenció al món local per assessorar les famílies i aconseguir una "direcció general d'excel·lència".
FINESTRETA ÚNICA D'IMV I RCG
També ha explicat que "durant el 2026" es crearà una finestreta única per a la prestació de l'ingrés mínim vital (IMV) i la renda garantida de ciutadania (RGC), perquè el ciutadà tingui només un qüestionari per als dos tràmits.
"En un únic acte jurídic, aquesta persona ja tindrà els dos ajuts funcionant, si li corresponen", i ha afegit que l'administració calcularà quina part d'IMV i RGC correspon a cada persona.