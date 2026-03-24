Martínez Bravo i J.A.Bayona inauguren un mural al barri de la Trinitat Vella de Barcelona

RAQUEL PEREZ - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES
BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i el director de cinema Juan Antonio Bayona han inaugurat el mural col·lectiu 'Lo imposible es posible' al Casal Cívic i Comunitari del barri de la Trinitat Vella de Barcelona.
El mural, situat a l'entrada del Casal, sorgeix d'un procés creatiu col·lectiu que ha implicat diverses entitats del barri, com l'agrupació de persones grans de Trinitat Vella; l'associació veïnal Taula Trinitat Vella; el grup de pintors del casal; el Centre de Formació d'Adults, i 3 centres educatius de la zona, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimarts.
La peça central inclou il·lustracions inspirades en la filmografia de Bayona, nascut al barri, pintades pel seu pare, antic cartellista de cinema, envoltat de les creacions de nens i joves participants i dels pintors del Casal.
Durant l'acte, els assistents han pogut veure el procés de creació i escoltar les experiències dels grups implicats en una taula rodona participativa.
En la seva intervenció, Bayona ha recordat la seva infància al barri i ha destacat "la importància de l'entorn comunitari" en el desenvolupament de la seva vocació artística.