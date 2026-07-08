Martínez Bravo s'obre a explorar complements a l'IMV i la RGC per compensar les despeses del lleure educatiu

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, s'ha obert a explorar uns complements a l'ingrés mínim vital (IMV) i la renda garantida de ciutadania (RGC) per "sufragar o compensar les despeses en l'àmbit del lleure educatiu".
En resposta a una interpel·lació d'ERC aquest dimecres en el ple del Parlament, ha apostat per avançar en la recerca d'un model concret i el finançament, i ha apuntat a "les converses sobre pressupostos del 2027".
Ha sostingut que per arribar a més infants s'ha de garantir el lleure educatiu als més vulnerables i també reduir-ne el preu a les "capes més altes de la població", perquè les famílies de classe treballadora també es puguin permetre pagar els casals d'estiu durant les vacances.