Martínez Bravo: Els migrants fan servir "molts menys" recursos públics que la resta de població

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defensat aquest dilluns que els migrants fan servir "molts menys" recursos públics que la resta de la població i que aquesta cohort, majoritàriament gent jove, treballa i contribueix molt més del que suposa com a ús de recursos públics.
"Tota aquesta estratègia de posar el focus en els serveis públics que necessiten em sembla molt injusta i totalment esbiaixada. Aquestes narratives de 'prioritat nacional' el que pretenen és crear persones de primera i de segona i són un cavall de Troia per reduir la confiança en l'Estat del benestar", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.
Sobre la regularització extraordinària de migrants, ha expressat que s'ha dut a terme "com s'ha pogut" i ha apuntat que alguns detalls no s'han pogut tancar fins just abans de començar el procés, com l'informe de vulnerabilitat, que ha dit que és més rellevant del que inicialment es va plantejar.
Ha detallat que s'ha obert una nova oficina per tramitar la regularització a Vic (Barcelona) i que el Govern n'obrirà tres més en "els pròxims dies".
Quant a la transformació de la direcció general de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia), la consellera ha defensat que en el projecte de Pressupostos la Generalitat va preveure 111 milions d'euros més: "Estem abordant aquesta transformació per terra, mar i aire. No serà de la nit al dia, però la reforma va a molt bon ritme".