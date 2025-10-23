Martínez Bravo demana "no posar en dubte" el sistema de protecció de menors

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha demanat "no posar en dubte" el sistema de protecció de menors després de desmantellar-se aquest dijous una xarxa de frau que abandonava menors migrants a Tarragona per obtenir ajuts de l'Estat.
En unes declaracions a la premsa aquest dijous, Martínez Bravo ha expressat la seva "rotunda condemna" als fets, ha insistit que el sistema de protecció a la infància està dissenyat per a menors vulnerables i ha assegurat que no pot ser pervertit per aquestes pràctiques.
Segons la consellera, que s'hagi desmantellat la xarxa demostra "que el sistema funciona" i que les accions dels darrers mesos --en el marc de la refundació de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia)-- estan donant els seus fruits.
"Continuarem protegint aquest sistema, posant ordre, dignificant-lo i també fomentant una bona gestió de tot el sistema", ha dit.
L'operació policial, a càrrec de la Policia Nacional, s'ha saldat amb 30 detinguts i 22 menors entregats als seus pares amb el corresponent cessament de la tutela, amb un frau a la Seguretat Social d'1.589.747 euros.