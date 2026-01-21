Martínez Bravo compareixerà al Parlament sobre les alternatives ofertes als desallotjats del B9

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, compareixerà a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya per informar sobre les actuacions del seu Departament per oferir alternatives habitacionals a les persones desallotjades del bloc B9 de Badalona (Barcelona) amb els serveis socials municipals.
Així s'ha aprovat durant la comissió d'aquest dimecres, després d'una petició del grup parlamentari dels Comuns.
La sol·licitud s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris (15) excepte Vox (1).