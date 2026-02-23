Martínez Bravo anuncia l'impuls d'una futura residència de gent gran a Viladecans (Barcelona)

RAQUEL PEREZ - DRETS SOCIALS
BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat aquest dilluns l'impuls d'una futura residència per a gent gran, que promou el departament, a Viladecans (Barcelona), informa el Govern en un comunicat.
Martínez Bravo ha destacat que aquesta residència "ajudarà a cobrir un dèficit de places públiques al municipi i a millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les seves famílies", i ha valorat la col·laboració institucional amb l'Ajuntament de Viladecans.
La residència estarà en un solar municipal a l'avinguda Mil·lenari; la Conselleria ha mantingut reunions amb l'Ajuntament per a l'estudi tècnic previ a l'emplaçament, i el consistori ha començat els tràmits per constituir un dret de superfície gratuït a favor de la Generalitat que, un cop s'aprovi definitivament, li "permetrà avançar amb els tràmits patrimonials d'acceptació".