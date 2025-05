Martínez Bravo afirma que han "accelerat" el procés de reflexió i transformació de la Dgaia

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha dit aquest dilluns que han "accelerat" el procés de reflexió i transformació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) després dels recents casos de presumptes abusos a menors i irregularitats.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa després d'una reunió amb entitats del tercer sector, que ha descrit com "molt profitosa", en la qual els ha comunicat el diagnòstic i els principals eixos del pla de transformació de la Dgaia, que es farà públic pròximament després de mesos de feina.

Ha aclarit que sobre l'últim cas de la menor abusada no s'han abordat detalls "més enllà de compartir la consternació" i ha subratllat la necessitat de donar una resposta i millorar molts dels àmbits del sistema de protecció a la infància.

Martínez Bravo ha reconegut dificultats en la gestió i la manca de recursos, i ha apuntat que hi ha protocols que a vegades no funcionen i que ha augmentat la "complexitat" de la població, per exemple, a causa de la irrupció de les xarxes socials.

En aquesta línia, ha dit que cal adaptar i redimensionar les administracions públiques, i ha insistit en la necessitat de reforçar la prevenció i la protecció de la infància i millorar en la gestió, el bon govern i la qualitat de l'atenció en els centres.