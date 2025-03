Marta Vives explora les "amistats trobades" en el llibre 'Tens la força de les coses'

Es tracta d'un llibre amb quatre relats protagonitzats per dones

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

La periodista i escriptora Marta Vives explora les "amistats trobades" en el llibre de relats 'Tens la força de les coses' (Ara Llibres) que inclou quatre històries basades en fets reals que parlen de la vida, la mort, la maternitat, la malaltia, l'amor i les contradiccions humanes.

En una entrevista amb Europa Press, Vives (Reus, 1976) ha afirmat que el seu objectiu "era reflexionar sobre l'amistat trobada, que no és ni triada ni buscada, sinó que per circumstàncies es troba".

Vives ha subratllat que les quatre històries tenen com a "punt de partida" històries reals i que han sorgit de situacions com una anotació a les xarxes socials, una fotografia o la trobada casual després d'un club de lectura.

En una de les històries, l'autora explica com dues desconegudes mediten en l'acompanyament a la mort d'una d'elles, dues més conversen sobre les relacions entre amigues i l'última en el diàleg sobre el dol entre mare i filla.

Com a fil conductor, l'autora ha fet servir una narradora que es desplaça als llocs en què se situen les històries, i ha afirmat que el seu paper ha estat "escoltar i bolcar" les intimitats al paper.

"ENS FALTA ESCOLTAR"

"Ens falta escoltar, aturar-nos i reflexionar", ha subratllat Vives, per qui aquestes amistats que un es troba al llarg de la vida es converteixen en imprescindibles, proporcionen perspectives des d'altres angles i circumstancialment acaben sent puntals.

Ha explicat que el títol del llibre parteix d'un poema d'Enric Casasses que va llegir al funeral de la lingüista Carme Junyent --sobre la qual escriu a l'epíleg--, i que els elements 'mar', 'volcans', 'arbres' i 'la veritat' que el conformen travessen cadascuna de les històries de 'Tens la força de les coses'.

Ha dit que han estat aquests quatre elements que conformen la matèria el que li va permetre estructurar les històries del llibre, i ha afirmat que l'amistat és "molt difícil de definir, la componen diferents elements".

Vives, cap de la secció de cultura de Catalunya Ràdio, ha remarcat que a les històries ha volgut oferir una panoràmica vital, de manera que a la primera història se situen en els 60 anys, a la segona tenen entre 30 i 40, a la tercera entre 40 i 50 i a l'última hi ha un personatge de dotze anys.

Ha subratllat que al llarg de la literatura hi ha hagut escriptores que han parlat de les seves amistats tals com Mercè Rodoreda o Montserrat Roig "d'una forma lliure", i que a ella li interessava mostrar amistats profundes i de capes, que són més pròpies de les dones.

Vives ha explicat que és una "lectora activa" perquè el tema de la llengua és important a l'hora d'escriure, i ha dit que és un dels motius pels quals li pot enganxar un llibre, juntament amb la història o la forma en què estigui escrit.

Preguntada sobre si li costa separar la periodista de l'escriptora, ha dit que li agrada explorar i troba una altra manera d'escriure diferent als textos per a la ràdio però que l'ajuda el fet que siguin basats en històries reals: "Quan escrius et poses un vestit de mudar, que no és el que portes habitualment".

Després de 'Tens la força de les coses' i l'anterior 'Diguem-ne amor' i preguntada per si el pròxim llibre serà una novel·la, ha bromejat que el primer van ser dotze relats i aquest quatre, per la qual cosa no ho ha descartat: "A gaudir d'aquest i ja veurem què passa".