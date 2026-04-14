Marta Pessarrodona i Biel Mesquida, entre els participants del Barcelona Poesia

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El festival Barcelona Poesia, que se celebrarà entre el 14 i el 21 de maig, comptarà amb les veus de Marta Pessarrodona i Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026, ha informat aquest dimarts l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.
Aquesta edició també comptarà amb recitals a càrrec de Carles Rebassa --que recentment va guanyar el Premi Sant Jordi de novel·la--, Dolors Miquel i Francesc Parcerisas i amb homenatges a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover.
En el Barcelona Poesia, comissariat per Manuel Forcano i Anna Gual, es lliurarà el Premi de Poesia Jocs Florals al poeta Martí Sales i culminarà amb el Festival Internacional de Poesia al Palau de la Música.