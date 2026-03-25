Marta Mei i Aina Pociello, noves directores artístiques del Festival BAM de Barcelona

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Les gestores culturals barcelonines Marta Mei i Aina Pociello han guanyat el concurs públic per a la direcció artística del BAM (Barcelona Acció Musical) i programaran els pròxims quatre anys d'aquest festival, que coincideix amb les festes de la Mercè, i relleven la cooperativa de producció L'Afluent que ho ha fet en les últimes cinc edicions.
La comissió de selecció del projecte ha destacat la qualitat, solidesa i capacitat del projecte presentat per Mei i Pociello --per primera vegada el BAM tindrà un equip directiu íntegrament femení-- per impulsar una nova etapa del festival, amb una programació realista i ben estructurada, informa aquest dimecres l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.
La proposta aposta per una programació alternativa i singular, fidel a l'essència del festival, que combina artistes emergents i consolidats tant de l'escena local com internacional, amb l'objectiu d'ampliar públics i fomentar el diàleg entre comunitats musicals; la paritat de gènere i la representació de les comunitats LGTBIQ+, i l'atenció a les emergències musicals i culturals.