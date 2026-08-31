Marta Clari, nova secretària general d'Educació de la Generalitat en substitució de Sambola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La psicòloga i pedagoga social Marta Clari serà la nova secretària general de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, en substitució de Teresa Sambola, que ha estat destituïda del càrrec, han confirmat a Europa Press fonts del Govern.
Segons ha publicat el diari 'Ara', Clari, que serà nomenada aquest dimarts, era en l'actualitat gerent de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Entre les seves diferents responsabilitats en l'administració local, ha estat responsable de Cultura del Districte de Nou Barris, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona i gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
Entre 2019 i 2023 va ocupar la gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament, una estructura de la qual depenia el Consorci d'Educació de Barcelona.
La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dilluns el relleu de Sambola per iniciar una nova etapa en la "acceleració del camí a l'excel·lència educativa".
Malgrat desvincular la destitució de la polèmica amb les proves PISA, ha dit que pot ser un "detonant", i ha dit que vol encarar la segona part de la legislatura amb un enfortiment del departament i les direccions generals.