Marta Buchaca recupera 'Rita' al Teatre Texas amb Andrés Herrera i Meritxell Huertas

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Marta Buchaca dirigeix, del 6 de novembre al 13 de desembre, un nou muntatge de la seva obra 'Rita' al Teatre Texas de Barcelona, amb Andrés Herrera i Meritxell Hortes, informa el teatre en un comunicat d'aquest dilluns.
L'espectacle, codirigit per José Pérez-Ocaña, narra la història de dos germans que afronten els problemes de maneres "molt diferents": ell acostuma a decidir sense pensar-s'ho gaire i ella dubta abans de fer qualsevol pas.
No obstant això, el dia que el veterinari recomana eutanasiar la Rita, la gossa del Toni, ell no es veu capaç de prendre la decisió i ella veu clarament què han de fer; a més, la discussió pren una altra dimensió quan el Toni trasllada la pregunta de la situació de la seva mare, que també es diu Rita.
En l'obra, "l'afecte, la por a la pèrdua i el sentit de responsabilitat" es barregen en una tragicomèdia que convida l'espectador a posar-se al lloc dels dos germans sense oferir respostes fàcils.
Guardonada amb el Premi Frederic Roda 2019, 'Rita' es va estrenar a la Sala Beckett de Barcelona i va passar després per la Villarroel, i s'ha traduït al castellà, l'anglès, el suec, el noruec i el grec.