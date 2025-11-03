Marta Barceló porta al Temporada Alta de Girona l'obra 'Els darrers sis dies'

GIRONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Temporada Alta de Girona acollirà l'estrena a Catalunya de l'obra 'Els darrers sis dies', de Marta Barceló, que es podrà veure al Teatre de Salt (Girona) el 9 de novembre.
L'obra, codirigida per Xavi Núñez i Joan M. Albinyana, retrata el retrobament de 3 germans que tornen a casa per acompanyar la seva mare durant els seus darrers dies de vida, un procés "ple de moments de llum i fragilitat" que planteja qüestions sobre la dependència, la precarietat i el dolor, informa el Temporada Alta en un comunicat d'aquest dilluns.
El repartiment el formen Alexandra Palomo, Carme González, Karen Codina i Sergio Baos, amb espai escènic i sonor de Joan M. Albinyana i música de Fausto Morell.