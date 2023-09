Marroc.- El Govern central no té constància de cap espanyol mort o ferit en el terratrèmol

Espanya ofereix ajuda al país per a les tasques de rescat i la futura reconstrucció



MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors en funcions, José Manuel Albares, ha assegurat que fins passades les onze de matí d'aquest dissabte l'Executiu no tenia constància que cap espanyol hagi mort o hagi resultat ferit com a conseqüència del terratrèmol que ha tingut lloc al Marroc i que ha costat la vida almenys a 820 persones.

"En aquests moments no tenim constància que hi hagi cap espanyol mort o ferit", ha assenyalat, després de mostrar les seves condolences al Marroc per la pèrdua de vides i la solidaritat d'Espanya amb els afectats, així com amb els marroquins que resideixen al nostre país.

En declaracions des de Nova Delhi, on acudeix a la Cimera del G20, Albares ha detallat que hi ha uns 18.000 espanyols residint al Marroc i ha admès que a aquesta xifra de residents habituals cal afegir la dels espanyols que es trobessin al país per treball o per turisme.

A aquestes persones els ha demanat que es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consular per informar de la seva situació i també ha animat els seus familiars a contactar-hi per recaptar la informació que necessitin.

CONSOLATS OBERTS

El ministre ha apuntat que el Consolat de Casablanca, que és el que cobreix la demarcació on ha tingut lloc l'epicentre del terratrèmol, està obert des de les 7.30 hores d'aquest dissabte, i que el cònsol adjunt s'ha desplaçat Marrakech on també està plenament operatiu el consolat honorari.

Albares ha explicat que ja ha parlat amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, i amb l'ambaixadora del país a Espanya, Karima Benyaich, per traslladar-li les condolences del Govern central i per posar a la disposició del país l'ajuda per rescatar les víctimes i col·laboració per a la futura reconstrucció.

"Tant la Unitat Militar d'Emergència (UME) com la cooperació espanyola, l'Ambaixada d'Espanya a Rabat i els consolats d'Espanya estan a la sencera disposició del Marroc i del poble del Marroc per intentar pal·liar, alleujar aquesta situació i salvar el màxim de vides possibles", ha comentat.

De moment, ha afegit, no li consta que el Marroc hagi demanat ajuda a Espanya per a les tasques de rescat, "però Espanya és un país veí, el Marroc és un soci estratègic d'Espanya i els nostres mitjans estan a disposició si fos necessari", ha insistit.

Segons ha informat el Ministeri de l'Interior marroquí, el terratrèmol, de magnitud 6,9 en l'escala de Richter, ha costat la vida almenys a 820 persones i altres 672 han resultat ferides. El sisme s'ha sentit també en punts d'Espanya. El servei d'Emergències 112 Andalusia ha indicat que ha rebut més d'una vintena de trucades per un moviment sísmic que ha estat sentit als municipis de Sevilla, Huelva, Màlaga i Jaén.

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

En una publicació del seu perfil de Twitter, l'Ambaixada ha recordat que "en cas de necessitat" els espanyols que estan al Marroc poden dirigir-se als telèfons d'emergència consular, així com els espanyols que vulguin informació sobre familiars en aquest país.

En concret, poden cridar el +212660488848 per comunicar-se amb el Consolat General de Casablanca, en la demarcació del qual està la ciutat i regió de Marrakech, on se situa l'epicentre del terratrèmol. Aquest Consolat ha habilitat el número +212665807977 com a telèfon addicional per a aquesta emergència.

Els telèfons d'emergència consular de la resta de Consolats Generals al Marroc són el +212660915647 a Rabat, +212661080470 a Agadir, +212666794559 a Larraix, +212661202135 a Tànger, +212661705430 a Tetuan i +212661764005 a Nador.