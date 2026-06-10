Marlaska, Parlon i Prieto visiten el Cecor per la visita de Lleó XIV a Catalunya

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i el delegat del Govern central, Carlos Prieto, han visitat aquest dimecres el Centre de Coordinació Operativa (Cecor) dels Mossos d'Esquadra al Complex Central d'Egara a Sabadell (Barcelona) per la visita del Papa, informa la Delegació del Govern central a Catalunya.
El Cecor centralitza la informació i fa seguiment del dispositiu policial per la visita del pontífex i compta amb més de 250 càmeres de videovigilància.
També hi ha assistit el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.