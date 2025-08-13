Marlaska expressa la seva preocupació per la detenció de 25 persones per provocar incendis aquest estiu

Anuncia que la previsió meteorològica no és "gens positiva", amb tempestes seques i vent
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que li "preocupa" que 25 persones hagin estat detingudes a Espanya des de l'inici de l'estiu com a presumptes autores d'incendis forestals.
Així ho ha manifestat aquest dimecres en una entrevista a 'El Món a Rac 1', recollida per Europa Press, on ha confirmat que "una xifra important d'ells són provocats", mentre que uns altres es produeixen per imprudències.
Actualment hi ha 14 incendis forestals actius a Espanya, 11 d'ells en situació d'operativa 2 --que necessiten del suport dels mitjans del Govern central-- i 3 en situació operativa 1, que han obligat a evacuar a més de 6.000 persones i que han deixat 2 morts, un en Tres Cantos (Madrid) i un altre a Lleó (Castella i Lleó).
La previsió metereológica no és "gens positiva" per a aquest dimecres a la tarda a Zamora (Castella i Lleó), Ourense (Galícia) i Lleó (Castella i Lleó), doncs es preveuen tempestes seques i ratxes de vent importants, les condicions més adverses per atendre l'emergència.
Sobre els incendis a Zamora (Castella i Lleó), que han deixat 6 ferits --2 d'ells a la UCI--, el ministre ha dit que estan "fora de perill" encara que en graus de diferent gravetat.
1.000 MEMBRES DE LA UME
En l'extinció d'aquests focs, pels quals el Ministeri de l'Interior ha declarat la fase de preemergencia en nivell 1, treballen cossos d'emergències estatals i autonòmics i el Govern ha desplegat a 1.000 membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME).
També treballen 5.000 agents de la Guàrdia Civil, ha explicat el ministre, que ha destacat la tasca de l'institut armat en les evacuacions, en el control de carreteres i en la investigació de l'origen dels mateixos.
El ministre ha assegurat que Espanya compta amb mitjans autonòmics i estatals i que és un "referent" europeu en l'extinció d'incendis, però que s'ha obert una "petició d'ajuda, de col·laboració, dins del marc de la Unió Europea, del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea" per atallar la que ha descrit com una situació de multiplicitat i absolutament complexa.