Marlaska diu que hi haurà "impunitat zero" amb els narcos que "van assassinar" dos guàrdies civils a Barbate (Cadis)

CADIS, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asseverat aquest dissabte que hi haurà "impunitat zero" contra els narcotraficants que aquest divendres van atropellar amb les seves narcollanxes dos agents de la Guàrdia Civil, en el que ha definit com un "assassinat", i ha defensat que "no desistiran" i "continuaran implementant tots els mitjans necessaris" per lluitar contra aquestes organitzacions criminals.

"Que sàpiga el narcotràfic, les organitzacions criminals, que per descomptat han topat amb os dur de rosegar i no se'n sortiran, com no se n'estan sortint, amb la seva. I continuaran estant cada dia més i més acorralats", ha dit amb contundència el ministre, en unes declaracions als periodistes a Cadis capital.

Grande-Marlaska ha traslladat les condolences en el seu nom, del Ministeri de l'Interior i del Govern d'Espanya a la família dels dos agents de la Guàrdia Civil "assassinats en el dia d'ahir (divendres) en una operació contra el narcotràfic" i ha desitjant "la ràpida recuperació" dels seus companys ferits.

Així, ha reiterat el compromís del Ministeri de l'Interior i del Govern d'Espanya amb la zona del Camp de Gibraltar i amb la lluita contra el narcotràfic, i ha recordat que aquest compromís "data del 2018", de quan es va engegar el primer Pla Especial de Seguretat en aquesta comarca. "Continuarem implementant mitjans personals i mitjans materials. Tots els que calguin, perquè no permetrem cap assassinat més de cap dels nostres homes, de cap de les nostres dones. I que quedi clar que no hi haurà impunitat del que va succeir ahir (divendres)", ha asseverat.

Sobre el cas, ha informat que la investigació continua oberta i que no es descarten "pròximes detencions", que se sumarien a les cinc ja produïdes, en referència als presumptes autors d'aquests fets "tan tràgics i dramàtics" que es troben als calabossos de la Comandància d'Algesires.

A més, ha enviat un missatge d'agraïment a la Guàrdia Civil, "que immediatament es va posar a investigar i detenir aquests assassins", i també a la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat i de la gendarmeria marroquina "que es va posar immediatament a la nostra disposició per evitar la fugida d'aquests assassins".

"És una feina ímproba que ens garanteix la seguretat de tots i que, com vam veure ahir (divendres), la desraó dels violents, dels acorralats, dels narcotraficants que estan acorralats, ha comportat l'assassinat de dos dels nostres homes, d'uns homes absolutament entregats a la lluita contra la delinqüència i a garantir les nostres llibertats", ha comentat.

El ministre ha recordat que aquest passat divendres va presentar a Algesires el quart Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar, que abasta sis províncies andaluses, "amb inversions importants i necessàries per fer front" al narcotràfic. En la seva opinió, "hi ha una diferència" entre la seguretat al Camp de Gibraltar de "fa cinc anys i la d'ara". "S'està realment plantant cara al narcotràfic, a aquestes organitzacions criminals i assassines", ha afirmat.

Grande-Marlaska s'ha desplaçat fins allà per acudir a la Comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat, on s'ha instal·lat la capella ardent de tots dos morts, i poder així posteriorment assistir a una taula tècnica de coordinació amb el delegat del Govern central a Andalusia, Pedro Fernández; el director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos González; responsables de la Policia Nacional i la subdelegada del Govern central a Cadis, Blanca del Pilar Flores, per analitzar les circumstàncies del succés que ha tingut lloc a Barbate i que s'ha saldat amb la mort de dos agents de la Guàrdia Civil.