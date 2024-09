Marlaska defensa els Mossos després de la fugida de Puigdemont

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest dijous la professionalitat dels Mossos d'Esquadra després del "fracàs" que va suposar la fugida de l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

"A tots ens hauria encantat que hagués estat detingut com procedia, però vull deixar fora de perill aquesta direcció nova dels Mossos i l'anterior", ha dit Grande-Marlaska en un Esmorzar de Forum Europa. "De vegades les coses fallen i és difícil justificar-ho; estic convençut que això no es repetirà", ha afegit.

Durant la seva intervenció, Grande-Marlaska ha assegurat que es manté la "lleialtat" institucional, incloent els diferents consellers d'Interior i el nou equip format per Salvador Illa i amb Josep Lluís Trapero com a major del cos. "La gent pot estar tranquil·la", ha indicat.

El ministre d'Interior, que ha agraït la presència de representants dels Mossos en l'esmorzar a Madrid d'aquest dijous, ha comentat que a la policia catalana "no li va agradar" la fugida de Puigdemont. "Va implicar un fracàs", ha reconegut, després de matisar que "no és a causa d'una manca de professionalitat i diligència dels Mossos".

"Tenen tot el meu respecte", ha continuat en referència als Mossos, després de destacar la seva "altíssima professionalitat". És més, s'ha remuntat a la seva "setmana més dura", l'octubre del 2019 quan es van produir unes protestes violentes a Barcelona per la sentència del procés, per destacar que la coordinació és des d'aleshores "extraordinària".

"No podíem permetre un mort als carrers de Barcelona", ha assenyalat en referència a les protestes del 2019 protagonitzades per grups independentistes descontents per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés. Segons Grande-Marlaska, aquella col·laboració "va marcar" les dues parts i va establir una "lleialtat que és inatacable".