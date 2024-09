Marlaska aposta per engegar els tràmits per abaixar la taxa d'alcohol del 0,5 al 0,2 per a tots els conductors

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha optat aquest dijous per iniciar els tràmits parlamentaris per abaixar la taxa d'alcohol en sang en entendre que la "societat espanyola està madura" per acceptar aquest canvi i reduir encara més la sinistralitat a les carreteres.

L'anunci l'ha fet en un esmorzar informatiu de Forum Europa i fonts del Ministeri d'Interior han explicat que la intenció és que, assumint la proposta de la Direcció General de Trànsit (DGT), la taxa general quedi reduïda a 0,2 grams per litre d'alcohol en sang, respecte al 0,5 actual.

Segons aquestes fonts, el canvi es duria a terme mitjançant l'article 20 del Reglament General de Circulació, la qual cosa implicaria el concurs de les diferents forces parlamentàries perquè s'aprovi i Espanya s'alineï amb altres països com Suècia. Al juny ja es va plantejar la mesura de la rebaixa, però per a conductors novells i professionals.

Grande-Marlaska ha assenyalat que Interior es decanta per aquest canvi atenent la petició de les associacions afectades per la "violència vial", que ha deixat 241 morts aquest estiu. "En més de la meitat dels sinistres apareix alcohol o drogues com a determinant", ha subratllat.

Per aquest motiu, s'ha mostrat partidari d'"abordar el debat" que inclou tant la reducció de les taxes d'alcohol com els cursos voluntaris per recuperar punts del carnet.

Grande-Marlaska ha fet un balanç de la reducció gradual de les morts en carretera des que es va impulsar el carnet per punts, amb un nivell actual de 36 morts per milió d'habitants respecte a la mitjana de la UE fixada en 47. Ara el repte, ha dit, és equiparar-nos a països com Suècia, Dinamarca i Alemanya.