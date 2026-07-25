Marlaska amplia a la província de Toledo l'Emergència d'Interès Nacional pels incendis

TOLEDO 25 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ampliat a la província de Toledo l'àmbit territorial de la declaració d'Emergència d'Interès Nacional declarada per l'Ordre INT/748/2026 de 23 de juliol, i que afectava la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, a Castella i Lleó.
La decisió es pren a petició de la direcció operativa de l'emergència, i en atenció a l'evolució dels incendis, al seu caràcter interterritorial i a la conveniència d'assegurar la màxima eficàcia en la coordinació i ocupació dels recursos disponibles, informa la Delegació del Govern central a Castella-la Manxa.