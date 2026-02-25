Marko Daniel finalitza al juny el seu mandat com a director de la Fundació Miró

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Joan Miró ha anunciat que aquest juny finalitzarà el mandat de Marko Daniel com a director general, càrrec que va assumir el 2018 i que ha exercit durant dos mandats consecutius, informa en un comunicat aquest dimecres.
El patronat del museu ha expressat el seu reconeixement per la tasca durant aquesta etapa i ha recordat que sota la seva direcció la fundació va aprofundir en el seu model de gestió, va ampliar la presència internacional i va reforçar el vincle amb els públics de Catalunya i el món.
Destaca la "consolidació de la Fundació com a interlocutora de primer nivell en el panorama cultural internacional", amb projectes com 'Paul Klee' (2022-2023), 'Miró-Picasso' (2023-2024), 'Miró-Matisse' (2024-2025) i 'Miró i els Estats Units' (2025-2026), que han situat l'obra de Miró en diàleg amb figures de l'art modern.
A més, la Fundació ha ampliat la seva xarxa de col·laboracions internacionals, ha formalitzat nous acords de patrocini "estratègics" i manté projectes en desenvolupament amb seus com Pequín, Shenzhen (Xina) i Sao Paulo (Brasil).
Durant aquesta etapa la Fundació ha evolucionat cap a un model de treball "més transversal, basat en l'autonomia dels equips, el treball per projectes i la corresponsabilitat".
L'etapa que finalitzarà al juny deixa la institució "ben posicionada per afrontar els reptes dels pròxims anys"; el nou Pla estratègic 2026-2029 estableix les línies de desenvolupament institucional i la mostra dedicada a Charlotte Perriand, a la tardor, marcarà el següent gran projecte públic.