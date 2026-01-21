Mark Cousins rebrà el premi honorífic del DocsBarcelona i estrenarà la seva nova sèrie a Espanya

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona - DocsBarcelona 2026 atorgarà al cineasta escocès-irlandès Mark Cousins el premi honorífic Docs d'Honor i en una visita a Barcelona presentarà l'estrena a Espanya del primer capítol de la seva nova sèrie, 'The Story of Documentary Film'.
Segons informa en un comunicat aquest dimecres, el festival li dedicarà una retrospectiva durant la pròxima edició, del 7 al 17 de maig; i Cousins també oferirà una 'masterclass' i protagonitzarà la conferència inaugural del mercat professional DocsBarcelona Pro.
Aquest homenatge és possible per la col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, i amb la nova sèrie Cousins amplia l'univers de la sèrie 'The Story of Film: An Odyssey', un projecte de 15 hores amb el qual "ha redefinit la divulgació de la història del cinema, reafirmant-se com un dels grans narradors audiovisuals del cinema mundial".
El DocsBarcelona ha volgut distingir Cousins per "la seva inqüestionable contribució al cinema, la cultura i l'educació audiovisual, com també per una trajectòria que reivindica l'art i el cinema com una eina de transformació cultural i de pensament crític".
També es destaca "la seva tasca continuada en la difusió, preservació i renovació del llenguatge cinematogràfic, explorant i expandint els seus límits".