Mario Casas guanya el Premi Gaudí a millor actor protagonista per 'Molt lluny'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actor Mario Casas ha guanyat el Premi Gaudí a millor actor protagonista pel seu paper a 'Molt lluny', en què interpreta un jove que decideix quedar-se a Holanda buscant una oportunitat de feina.
S'ha imposat en la categoria a Alvaro Cervantes per 'Esmorza amb mi', Manolo Solo per 'Una quinta portuguesa' i Sergi López per 'Sirat'.
Casas ha agraït a Gerard Oms confiar en ell i poder explicar la seva història, i ha agraït a la seva "segona casa" Barcelona per veure'l créixer, acompanyar-lo i estimar-lo.